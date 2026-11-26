Taniche anonime occultate con una sostanza zuccherina non identificata e prodotti fitosanitari (fungicidi e insetticidi) vietati in agricoltura biologica. Secondo quanto divulgato dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, gli accertamenti, basati anche sul registro di campagna rinvenuto, hanno fatto emergere un utilizzo continuativo e reiterato di tali sostanze nei vigneti biologici.

Con queste evidenze è stata sottoposta a sequestro preventivo un'azienda vitivinicola nelle isole Eolie.

Lo comunica il Masaf spiegando di essere "in prima linea nella tutela dell'autenticità delle produzioni italiane, della concorrenza leale e della fiducia dei consumatori. Ne è testimonianza l'ispezione condotta nelle Isole Eolie dall'Ufficio territoriale Icqrf Sicilia, insieme ai Carabinieri del Nas di Catania e con il supporto della locale Stazione dei Carabinieri, presso un'importante azienda vitivinicola certificata per il biologico.

L'intero complesso aziendale, compresi i prodotti presenti, è stato sottoposto a sequestro preventivo per un valore stimato di circa 10 milioni di euro, mentre il titolare è stato deferito all'Autorità giudiziaria per frode nell'esercizio del commercio e commercializzazione di alimenti biologici con segni mendaci.

"L'operazione congiunta condotta nelle Isole Eolie dall'Icqrf Sicilia, dai Carabinieri del Nas di Catania e dalla locale Stazione dei Carabinieri, che ringrazio, dimostra quanto sia fondamentale un presidio costante a tutela delle nostre filiere e conferma il valore della collaborazione tra le istituzioni, nell'ambito della Cabina di Regia dei controlli agroalimentari", dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Difendere il biologico significa tutelare i cittadini, salvaguardare le aziende che rispettano le regole e proteggere la reputazione delle produzioni italiane. Non consentiremo a chi opera al di fuori della legalità di compromettere la fiducia delle persone e il lavoro di migliaia di produttori che investono nella qualità".

L'intervento nelle Eolie conferma l'efficacia del modello italiano dei controlli e della sinergia operativa tra Icqrf e Arma dei Carabinieri. Grazie al ruolo centrale di coordinamento svolto dall'Ispettorato all'interno della Cabina di regia, le diverse Amministrazioni e Forze di polizia mettono a sistema competenze tecniche, analisi documentale e capacità investigativa.

