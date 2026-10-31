Oltre 450 quintali di olio irregolare sequestrati in pochi giorni. È questo il bilancio di due operazioni condotte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari in Toscana nell'ultima settimana di ottobre, "nell'ambito - informa una nota - dell'intensificazione delle attività di contrasto alle frodi nel settore oleario.

Nel corso del primo intervento, gli ispettori hanno individuato e posto sotto sequestro 165 quintali di falso olio extravergine di oliva, privo di tracciabilità e ottenuto da scarti di lavorazione. Un secondo intervento ha portato al blocco di ulteriori circa 300 quintali di olio di origine estera, falsamente designato come olio extravergine di oliva già pronto per l'esportazione extra Ue.

"I risultati confermano - commenta il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida - l'efficacia del sistema di controlli dell'Icqrf che integra attività ispettiva sul territorio, verifica della tracciabilità, campionamento e analisi di laboratorio per contrastare le frodi e garantire la qualità dei prodotti." "Il messaggio - aggiunge il ministro - è chiaro, chi tenta di commercializzare come extravergine un olio che non lo è deve sapere che i controlli sono costanti, mirati e rigorosi" .

"Difendere l'olio extravergine di oliva - conclude - significa tutelare chi acquista, proteggere il lavoro dei produttori onesti e impedire che pratiche scorrette danneggino il valore e la reputazione di una delle grandi eccellenze agroalimentari italiane".

