(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - Sette pizze per le sette nazioni in gara all'America's Cup 2027. Il maestro pizzaiolo Mauro Espedito di Owap ha racchiuso suggestioni, sapori e abbinamenti raccolti in giro per il mondo nelle sue creazioni partenopee.

Non è certo un caso che il suo brand - - fonda, nel nome come nelle proposte in carta, il respiro internazionale con l'inconfondibile identità napoletana. Le sette pizze speciali, disponibili in menu fino al 19 luglio 2027 omaggiano i paesi in lizza: Nuova Zelanda, Australia, Gran Bretagna, Svizzera, Francia, Stati Uniti e naturalmente l'Italia.

"Ho trovato molto stimolante e completamente nelle mie corde - spiega Mauro Espedito - l'idea di abbinare alcuni dei prodotti tipici di ciascuna nazione, in altrettanti topping originali. Mi piace considerare questo menu un omaggio agli equipaggi e ai rispettivi Paesi che avremo il piacere di ospitare" La farina è quella del Mulino di Napoli Caputo, sponsor dell'America's Cup. Le proposte in menù saranno Nuova Zelanda (polpette di agnello, provola e kumara, la patata dolce neozelandese), Australia (fior di latte, avocado, salmone affumicato e aneto salad), Francia (fior di latte, brie cheese, prosciutto cotto e nocciola), Gran Bretagna (uova strapazzate, bacon e fior di latte), Svizzera (Emmentaler dop, fior di latte, scaglie di sbrinz dop, cioccolato fondente al 70%), Stati Uniti (pomodoro San Marzano, fior di latte e pepperoni, tipico insaccato, a grana fine, leggermente piccante e affumicato), Italia (pomodoro San Marzano, fior di latte e basilico). (ANSA).

