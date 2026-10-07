(ANSA) - OLBIA, 07 OTT - Un evento interamente dedicato all'enoturismo, alla filiera e alla cultura del vino, con un palinsesto strutturato come un vero e proprio itinerario esperienziale, pensato per guidare residenti, turisti ed esperti del settore attraverso tutte le sfaccettature dell'universo enologico, dall'identità del territorio alla ricerca scientifica, dalla storia antica alla narrativa contemporanea, fino ai grandi momenti celebrativi di piazza. Si alza il sipario sulla dodicesima edizione di Benvenuto Vermentino, la kermesse promossa e organizzata dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna insieme all'Azienda Speciale Promocamera, in stretta sinergia con il Comune di Olbia e il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg.

L'appuntamento trasformerà la città e il suo territorio sino al 10 ottobre in un palcoscenico dinamico. Si inizia con "Vermentino a Tavola", in cui ristoranti, bar e strutture ricettive del centro proporranno menù e aperitivi coordinati, mentre le vie storiche faranno da sfondo a spettacoli e momenti di animazione diffusa. In contemporanea ci saranno le "Esperienze in Cantina" con i visitatori che potranno accedere direttamente alle aziende vitivinicole della Gallura attraverso percorsi guidati e degustazioni con i produttori. Dopo le degustazioni tecniche dei sommelier dell'Ais nel museo archeologico di Olbia, la giornata di domani, giovedì 8 ottobre rappresenterà il cuore concettuale e scientifico dell'evento, mettendo in dialogo la sostenibilità della filiera e il legame ancestrale con la terra. La mattina, sempre il museo archeologico ospiterà il convegno "Il Sughero sardo eccellenza mondiale".

Nel pomeriggio la manifestazione si sposterà nello scenario del Pozzo Sacro di Sa Testa per l'evento "Il Vermentino tra passato e futuro", in cui si affronteranno i temi dell'agricoltura di precisione e della gestione sostenibile della risorsa idrica. Venerdì 9 ottobre, alle 17 al museo, andrà in scena il "Benvenuto Vermentino... Show", un Wine Talk con degustazioni abbinate alle eccellenze gastronomiche locali, seguito in serata dalla Vermentino Shopping Night.

La giornata di sabato 10 ottobre vedrà l'intreccio tra alta letteratura e degustazione di piazza, con la cerimonia finale del Premio Nazionale Eno-letterario "Vermentino", promosso dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna con i Comuni di Olbia e Castelnuovo Magra per premiare le opere di narrativa incentrate sul mondo vitivinicolo. Dalle ore 17, corso Umberto I e via Regina Elena ospiteranno la Degustazione in Centro Città, un grande percorso sensoriale che permetterà di apprezzare le etichette delle denominazioni "Gallura DOCG" e "Sardegna" affiancate dalle produzioni ospiti arrivate dalla Liguria e dalla Toscana. L'11 ottobre sarà allestita e visitabile la mostra di artigianato artistico, spazio espositivo dedicato alle lavorazioni sarde di qualità. (ANSA).

