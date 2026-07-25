(ANSA) - SIGNA (FIRENZE), 25 LUG - A Signa, vicino a Firenze, ritorna la coltivazione del grano marzuolo, varietà utilizzata per ottenere la pregiata paglia destinata alla realizzazione del celebre cappello di Firenze, appunto il cappello di paglia di Signa che nel primo '900 spopolò anche come accessorio di moda.

Questo grano è una coltivazione avviata nel '700 ma poi scomparsa. Dà piante con steli lunghi, sottili e flessibili, ideali per essere sbarbati prima della maturazione e trasformati in paglia da intreccio. Ora, questa tecnica tornerà a essere praticata grazie a un progetto promosso dall'amministrazione comunale e al lavoro di ricerca dell'agronomo Gianfranco Pellegrini.

Quasi 11 chili di seme, conservati sottovuoto come prenucleo della varietà ritenuta corrispondente al grano marzuolo storicamente coltivato a Signa, sono la base da cui partire. Il progetto prevede la semina in tre diversi contesti agricoli.

"Cinque chili saranno coltivati presso l'azienda Pastacaldi - spiega Pellegrini - con l'obiettivo di moltiplicare il seme e ottenere il quantitativo necessario per estendere progressivamente la coltivazione. Così andremo a recuperare non solo una pianta alimentare, ma una vera e propria pianta tessile che rappresenta un pezzo fondamentale della nostra identità".

"L'amministrazione comunale crede fermamente in questo progetto perché significa investire sulla conoscenza, sulla biodiversità e sulla valorizzazione delle nostre eccellenze", ha affermato il sindaco di Signa Giampiero Fossi, sottolineando che "stiamo recuperando una coltivazione scomparsa da oltre un secolo riportando a casa la materia prima da cui è nata una delle pagine più importanti della nostra storia".

"Dai nostri campi - ricorda Fossi - prese avvio un'economia che ha fatto conoscere Signa nel mondo attraverso il cappello di paglia". Il museo civico vicino al Comune è dedicato alla paglia e all'Intreccio assumendo come simbolo proprio il cappello di Signa, che un tempo è stato uno dei fulcri della produzione industriale nelle pianure dopo Firenze. (ANSA).

