(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Una media annua in Italia di oltre 130 decessi agricoli legati ai mezzi agricoli sul periodo 2023-2026 di cui circa 100 legati al ribaltamento o schiacciamento dei trattori pari a un 74%. Si stima che vi siano circa 1,2 milioni di trattori privi di cinture di sicurezza integrate. Quasi 670 mila trattori circolanti sono sprovvisti di sistemi anti- ribaltamento (roll - bar o telaio).

E' quanto emerge con un' 'elaborazione sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura, su dati disponibili, presentata questa mattina a Roma da Gianni di Nardo, segretario generale di Federacma con l'incontro "Sicurezza in agricoltura, una strategia per salvare vita e imprese, organizzato nella sede del Cnel-Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.Il rapporto della Federazione italiana delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine e delle Acma territoriali., realizzato sul 2026 solo su dati disponibili fino al 30 settembre, evidenzia che le regioni con i tassi medi annui più elevati per decessi agricoli per 100 mila abitanti sono Molise, Basilicata, Abruzzo, Trentino Alto Adige e Umbria. Seguono Calabria, Marche ed Emilia Romagna. Federacma con l'incontro e con il segretario generale Di Nardo ha rilanciato, per intervenire sulla problematica, la proposta di un piano di rottamazione da 350 milioni di euro in cinque anni, pari a 70 milioni l'anno dal 2027 al 2031, affiancato da una misura stabile da 25 milioni di euro l'anno per l'ammodernamento dei mezzi ancora recuperabili, con interventi destinati in particolare all'installazione di roll-bar, cinture di sicurezza e altri dispositivi conformi agli standard previsti. (ANSA).

