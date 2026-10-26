(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - "Il successo di Niko Romito e del suo 'Reale' di Castel di Sangro, primo ristorante d'Italia nella Guida Ristoranti d'Italia 2027 del Gambero Rosso con il punteggio straordinario di 99/100, è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutto l'Abruzzo". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri.

"Questo riconoscimento premia il talento, la ricerca, la visione e la capacità di innovare di uno chef che ha saputo costruire, nella nostra regione, un'esperienza gastronomica di assoluto livello internazionale. Romito dimostra come la qualità, il lavoro e il legame con il territorio possano diventare strumenti straordinari di promozione e sviluppo. Il suo percorso - prosegue Sospiri - rappresenta un esempio virtuoso per l'Abruzzo, perché racconta al mondo una terra capace di esprimere eccellenze, valorizzare le proprie risorse e competere ai massimi livelli. La sua affermazione è anche un successo per l'intero sistema regionale: Romito, con il supporto di Regione Abruzzo, sta investendo tantissimo sulla formazione dei giovani chef e, inoltre, collabora con le Istituzioni per costruire modelli di ristorazione pubblica, sostenibili e professionali, che possano migliorare la qualità dei cibi distribuiti nelle mense di scuole e ospedali".

"A Niko Romito e alla sua squadra rivolgo, a nome mio e del Consiglio regionale, le più sincere congratulazioni, con l'auspicio che questo risultato continui a dare lustro all'Abruzzo in Italia e nel mondo", conclude Sospiri. (ANSA).

