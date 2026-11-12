Una produzione di quasi 3 miliardi di euro che rappresenta il 16 per cento del valore dell'ortofrutta italiana. La Sicilia è la prima regione italiana del comparto: oltre l'80 per cento della produzione nazionale di limoni, il 60 per cento delle arance e il 67,2 per cento delle mandorle. Tra le colture di maggior valore economico figurano il pomodoro, con oltre 549 milioni di euro, il limone con 401 milioni di euro e l'arancia con 397 milioni di euro. Numeri forniti stamane alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia nella tappa del Forum delle Economie - Italian EXPerience di UniCredit, in collaborazione con Coldiretti Sicilia.

Nello studio del Centro Divulga si evidenzia che l'isola produce oltre 380 mila tonnellate di pomodoro da mensa, pari a circa il 34 per cento dell'offerta italiana, e contribuisce per il 40 per cento alla produzione nazionale di uva da tavola. La Sicilia è la prima regione italiana per superficie coltivata con metodo biologico, con oltre 400 mila ettari, con eccellenze come il Limone di Siracusa Igp, l'Arancia Rossa di Sicilia Igp e il Pomodoro di Pachino Igp.

"È una filiera che deve affrontare sfide importanti, strutturali ma anche nuove e dirompenti - ha dichiarato Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit - e al tempo stesso si trova di fronte a grandi opportunità legate all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione, alla valorizzazione delle produzioni certificate e tracciabili".

"Salute dei cittadini e reddito degli agricoltori. Sono questi i pilastri dell'azione Coldiretti - ha detto Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia - . Le imprese in Sicilia che producono ortofrutta sono circa 40 mila. L'ortofrutta è cibo per la salute e volano di sviluppo. L'agricoltura ha bisogno di credito e il credito ha bisogno di diversificare sempre più la propria azione".

