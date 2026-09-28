(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - L'Ue ha registrato un surplus commerciale agroalimentare pari a 23,9 miliardi di euro nei primi sei mesi dell'anno, superiore di 1,4 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato emerge dal report mensile della Commissione europea sul commercio agroalimentare.

Nel periodo gennaio-giugno l'export ha raggiunto i 117,2 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto al 2025, principalmente a causa della diminuzione del valore delle esportazioni di prodotti a base di cacao, carne suina e olio d'oliva. Il report osserva che gli scambi commerciali con i paesi del Golfo hanno risentito delle interruzioni delle rotte marittime attraverso lo Stretto di Hormuz, con le esportazioni verso gli Emirati Arabi Uniti in calo di 395 milioni di euro (-25%). Anche l'import scende a 93,4 miliardi di euro, in calo di 3,6 miliardi di euro (-4%) rispetto all'anno precedente.

Nonostante questo le importazioni dal Brasile sono aumentate di 425 milioni di euro (+5%), principalmente a causa dell'aumento delle importazioni di soia, mentre sono aumentate anche quelle dall'Argentina e dal Guatemala. (ANSA).

