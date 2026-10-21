(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "La pasta è uno dei simboli più amati della nostra cucina. È tradizione, cultura, convivialità. È la grande ambasciatrice della cucina italiana sulle tavole di tutto il mondo. Per questo ho voluto lanciare la Giornata della Pasta Italiana nel Mondo per celebrare e promuovere questa nostra straordinaria eccellenza con tante iniziative che verranno organizzate ogni anno da tutte le nostre ambasciate e dai nostri Consolati". Lo ha detto con un messaggio, alla presentazione questa mattina a Roma della 28esima edizione del World Pasta Day, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

"La pasta - ha aggiunto il il vicepremier - è una straordinaria forza economica e industriale, un motore di crescita e innovazione. Dietro ogni piatto di pasta ci sono agricoltori, imprese, lavoratori. Una filiera di eccellenza che parte dal grano duro dei nostri campi e porta nel mondo il meglio del Made in Italy, insieme a prodotti straordinari come il pomodoro, l'olio extravergine e i nostri formaggi". "La pasta italiana - ha proseguito - racconta al mondo chi siamo, un Paese che sa unire tradizione e innovazione, qualità e capacità imprenditoriale". "Continueremo - ha concluso - a sostenere chi ogni giorno porta questa eccellenza sulle tavole di tutto il mondo. L'Italia è leader mondiale nella produzione di pasta. E vogliamo continuare ad esserlo. Il sostegno alle imprese del nostro settore agroalimentare è una delle priorità della diplomazia della crescita che ho messo al centro del mio mandato per favorire l'export e l'internazionalizzazione dei nostri territori". (ANSA).

