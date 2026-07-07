Dal 9 al 12 luglio Piazza Salvo d'Acquisto, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ospita a Porto d'Ascoli la terza edizione di Tartufo d'Amare, la manifestazione dedicata al Tartufo Nero Estivo del Piceno che mette in dialogo le eccellenze dell'entroterra dei Sibillini con la tradizione marinara dell'Adriatico.

Protagonista assoluto sarà il tartufo nero estivo, interpretato da chef provenienti da diverse realtà della ristorazione attraverso ricette che spaziano dalla tradizione alle contaminazioni con il pesce dell'Adriatico. Tra gli ospiti spicca Francesco Cingolani, di Ronciglione, che presenterà un ricco percorso gastronomico con mezzi boccolottoni Baldoni alla gricia con tartufo, spaghetto ruvido con alici, mascarpone e panna da affioramento, involtini di peperoni e tonno, crema di patate di Palmiano con uovo cotto a bassa temperatura e spinacino, crostone ai grani antichi con stracciatella e alici e tortino di zucchine con fonduta di Biancolina e uovo strapazzato con guanciale, tutti impreziositi dal tartufo.

Alessandro Corradetti proporrà invece due creazioni originali: un piatto a base di rape, vaniglia e acciughe e un dessert con cremoso al cioccolato bianco bruciato e ciliegie al vino. Dall'Antico Caffè Soriano arriverà Mattia Cipriani con gnocchetti alle vongole, gamberi saltati e vitello con spuma di alici, mentre Federico Palestini, del ristorante Nudo e Crudo, porterà in degustazione scampi gratinati al tartufo.

Accanto all'offerta gastronomica, spazio anche al confronto sui temi del territorio. L'11 luglio si parlerà della gestione della risorsa idrica con il presidente della Ciip Marco Perosa, mentre il 12 luglio il talk "Dove la terra smette e comincia il mare: Mani di donne" approfondirà il ruolo femminile nella cerca del tartufo e nella pesca. (ANSA).

