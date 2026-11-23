Trasformare i cambiamenti climatici, ambientali, economici e sociali in opportunità per la vitivinicoltura siciliana. È il tema del Forum SOStain 'Interazioni sostenibili. Comprendere il cambiamento, coltivare il futuro', organizzato oggi e domani dalla Fondazione SOStain Sicilia con il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia e Assovini Sicilia ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

Nel 2025 - si legge in una nota - l'Isola ha prodotto circa 2,615 milioni di ettolitri di vino, confermandosi quarta regione italiana, con 97mila ettari vitati e l'80% della produzione riconducibile alle categorie Dop e Igp. Un comparto sempre più orientato alla qualità, alle denominazioni, ai vitigni autoctoni e alla valorizzazione dell'identità territoriale, nel quale la sostenibilità rappresenta una leva strategica per tutelare il patrimonio viticolo, rafforzare la resilienza delle imprese e consolidare la competitività sui mercati.

In questo scenario si inserisce il modello SOStain Sicilia, che con 45 aziende associate, 6.350 ettari coinvolti e oltre 20 milioni di bottiglie certificate accompagna le aziende verso pratiche produttive sostenibili, attraverso criteri scientifici e risultati misurabili. Nel 2025 ha consentito di ridurre circa 2.145 tonnellate di CO₂ equivalente rispetto al 2024, grazie al contenimento dei consumi energetici e all'alleggerimento delle bottiglie.

Sul packaging, il progetto 'CentoperCento Sicilia', realizzato con O-I Glass, ha prodotto dal 2023 15 milioni di bottiglie. Il peso è passato da 410 a 360 grammi, con una riduzione del 18% rispetto alla media di mercato, con un risparmio di 500 tonnellate di CO₂.

"Le sfide globali richiedono risposte locali. SOStain Sicilia dimostra che fare sistema è la strada per trasformare le criticità climatiche, ambientali, economiche e demografiche in un'occasione per ripensare il futuro della viticoltura, partendo dalle specificità del territorio", dichiara Alberto Tasca, presidente della Fondazione. "Nessuna impresa può affrontare da sola questa transizione: condividere obiettivi, competenze e buone pratiche significa rafforzare l'intero settore. Con il nuovo portale e l'attenzione all'agricoltura rigenerativa rafforziamo un modello fondato sui dati e sulla misurazione degli impatti".

