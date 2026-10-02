(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Finalmente, dopo 26 anni dall'insediamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine, l'Italia valorizza pienamente la figura professionale del Tecnologo Alimentare nell'ambito della sicurezza alimentare. Un risultato importante che si deve al lavoro di questo Governo e, in particolare, del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.

Il risultato raggiunto andrà a beneficio dei cittadini, delle istituzioni e dell'intero sistema Paese poiché contribuirà a rafforzare la struttura dei controlli ufficiali e a garantire che sulle tavole degli italiani arrivino alimenti sicuri, tracciabili e di qualità". Lo dichiara, in una nota, la presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari, Laura Mongiello, a margine dell'approvazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni.

"Nel dettaglio - prosegue la presidente - il provvedimento crea le condizioni affinché le Regioni possano avvalersi in modo più incisivo delle competenze del Tecnologo Alimentare, al pari di quanto avviene già da anni in numerosi Paesi europei. Si tratta di un passo significativo verso il rafforzamento dell'approccio multidisciplinare e multiprofessionale che caratterizza la strategia One Health". (ANSA).

