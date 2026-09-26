(ANSA) - TORINO, 26 SET - Ci sono Presìdi che tutelano varietà vegetali ben precise legate a un determinato territorio.

Altri, come quello della castanicoltura tradizionale presentato ufficialmente oggi a Terra Madre, uniscono l'Italia intera. Il progetto non mette al centro solo la pianta, né esclusivamente i frutti e i loro trasformati: "a venire tutelata è una vera e propria cultura".

Il castagno, i cui frutti sono stati per lungo tempo tra le poche fonti di sostentamento per generazioni di montanari, è ha plasmato profondamente il paesaggio, l'economia e la cultura.

Obiettivo del Presidio Slow Food non è dunque solo promuovere il recupero della sua coltivazione e valorizzare le castagne come materia prima in cucina: si tratta innanzitutto di salvaguardare il patrimonio ambientale, sociale e culturale rappresentato dalla castanicoltura tradizionale. Un castagneto ben mantenuto assicura protezione ai versanti delle montagne da frane, smottamenti e incendi, salvaguarda saperi tramandati nel tempo e architetture rurali legate alla lavorazione delle castagne.

"Il Presidio Slow Food della castanicoltura tradizionale - afferma Federico Varazi, vicepresidente di Slow Food Italia - rappresenta un tassello importante della visione e della strategia complessiva della nostra associazione per la montagna.

Questo riconoscimento unisce castanicoltori, trasformatori, mugnai, cuochi e consumatori, arrivando fino alla cucina e al sapere gastronomico. La castanicoltura tradizionale torna così a essere insieme produzione, cultura, paesaggio ed economia".

I produttori aderenti al nuovo Presidio sono finora una decina tra Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. "Si tratta - spiega Rosaria Olevano, responsabile Slow Food del Presidio della castanicoltura tradizionale - del gruppo di persone che nel 2021 hanno fondato la Rete Slow Food dei castanicoltori e che in questi anni ne hanno animato le attività". (ANSA).

