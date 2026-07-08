- TORINO - Terra Madre Salone del Gusto torna a Torino dal 24 al 27 settembre e, per la prima volta, si svolgerà nel cuore del centro storico, trasformando piazze, vie e palazzi in un grande spazio diffuso dedicato al cibo "buono, pulito e giusto". Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, l'edizione 2026 celebra i trent'anni del Salone del Gusto e i quarant'anni di Slow Food Italia, realizzando un desiderio del fondatore Carlo Petrini: portare la manifestazione nel cuore della città.



L'evento coinvolgerà oltre 1.500 produttori, agricoltori, allevatori, pescatori, cuochi e attivisti provenienti da oltre 120 Paesi, con un programma che si svilupperà tra circa 600-700 spazi tra bancarelle e stand. Il budget complessivo della manifestazione - spiega Daniele Buttigliol, amministratoratore delegato di Slow Food Promozione - si aggira tra i 6 e gli 8 milioni di euro, tra ricavi e costi. "Questa manifestazione fa parte del cuore e dell'anima della città", ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo, mentre il presidente della Regione Alberto Cirio ha ricordato Carlo Petrini: "Non è vero che non c'è, è qui tra noi a ricordarci l'importanza di Terra Madre".



Il tema dell'edizione sarà "Biodiversity - Be Diversity", dedicato alla biodiversità ambientale, agricola, culturale e sociale, con la partecipazione di numerosi ospiti internazionali del mondo della cultura, della scienza e dell'attivismo.



Numerosi gli ospiti internazionali del mondo della cultura, della scienza e dell'attivismo, tra cui Satish Kumar, Alice Waters, Raj Patel, Eric Schlosser, Roberto Danovaro, Helen Scales e Massimo Montanari.



Negli stessi giorni Torino ospiterà l'assemblea dei partecipanti della Fondazione Slow Food Ets, che riunirà delegati di oltre 120 Paesi. (ANSA).

