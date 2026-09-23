(ANSA) - TORINO, 23 SET - Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire simbolicamente Terra Madre Salone del Gusto, al via domani 24 settembre nel centro di Torino. Il capo dello Stato è atteso alla manifestazione che quest'anno celebra i 30 anni dalla nascita del Salone del Gusto e i 40 anni di Slow Food, con 1.500 delegati provenienti da 120 Paesi. Al centro della quattro giorni ci saranno la biodiversità, la tutela dei territori e i Presìdi Slow Food, oltre 130, con 12 nuove realtà che debuttano in Italia. Al centro della manifestazione ci saranno anche gli Atlanti dell'Arca del Gusto, che raccolgono trent'anni di ricerca sulla biodiversità alimentare. "Le idee di Carlin Petrini sono diventate un bene comune: attraverso i progetti di Slow Food continuano a tutelare la biodiversità, sostenere le comunità e mantenere vive storie, saperi e prodotti che rischiano di essere dimenticati" sottolinea Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia.

Oltre 1.000 gli appuntamenti. Sono previste circa 200 conferenze, 65 Laboratori del Gusto, più di 60 appuntamenti a tavola e oltre 400 iniziative negli spazi di partner, Regioni e istituzioni. Cuore della manifestazione è il Mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.

Tra gli ospiti delle conferenze figurano Satish Kumar, Alice Waters, Raj Patel, Eric Schlosser, Roberto Danovaro, Helen Scales, Tommaso Greco, Lella Costa, Massimo Montanari, Moni Ovadia, Paolo Hendel e Fulvio Marino.

Il programma coinvolge anche oltre 90 realtà cittadine per il Terra Madre Off, mentre più di 700 studenti parteciperanno alle attività educative. Sono attesi inoltre 400 buyer e operatori del settore e oltre 500 volontari.

A raccontare i trent'anni della manifestazione sarà infine una mostra fotografica lungo i portici di via Po, con gigantografie dedicate alle edizioni passate e ai progetti più significativi di Slow Food. (ANSA).

