(ANSA) - ROMA, 08 OTT - E' Bar Leone di Hong Kong, co-fondato dall'italiano Lorenzo Antinori e ispirato ai tradizionali bar del quartiere romano di Trastevere, a confermarsi come il migliore al mondo e conquistare il titolo di The World's Best Bar, classifica annuale di settore svelata a Milano che comprende locali distribuiti in ben 26 città. Bar Leone è la seconda volta che si aggiudica il gradino più alto del podio, dopo essere stato il primo bar asiatico in assoluto a conquistare la posizione No.1 nel 2025. L'Italia ottiene riconoscimenti anche con Moebius Milano che si aggiudica il titolo di The Best Bar in Europe, raggiungendo la posizione No.2. Locale Firenze, a Firenze, si posiziona invece al No.33.

Nella Top 10 spiccano inoltre due locali a guida italiana: Connaught Bar di Londra, al No.8, e Bar Mauro di Città del Messico, al No.10. Parigi, per la prima volta in assoluto supera Londra, diventando la destinazione europea più rappresentata nel mondo dei cocktail con quattro locali che rappresentano quasi un quarto delle 18 voci del continente: The Cambridge Public House (No.13), Bar Nouveau (No.15), la new entry De Vie (No.23) e Danico (No.26). La capitale francese di colloca anche a pari merito a livello globale come città con il maggior numero di bar con New York e Hong Kong. Seguono a ruota, con tre bar ciascuna in classifica, Londra e Atene. Nella capitale britannica, il Connaught Bar si è collocato al No.8 e il Satan's Whisker's al No.29, affiancati dalla new entry Waltz al No.32, mentre il Panda & Sons di Edimburgo si è aggiudicato il premio Siete Misterios Best Cocktail Menu Award. Atene è rappresentata da Line (No.5) e The Bar in Front of the Bar (No.19), che ha scalato 28 posizioni aggiudicandosi il premio Nikka Highest Climber Award, e dalla new entry Barro Negro (No.40). New York, con quattro bar presenti in classifica, è invece in testa alle Americhe. (ANSA).

