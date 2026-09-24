(ANSA) - ROMA, 24 SET - In Italia ogni secondo vengono sprecati oltre 257 kg di cibo, circa 15,4 tonnellate al minuto, 925,2 le tonnellate ogni ora. A renderlo noto sulla base di dati Eurostat è Too Good To Go, azienda a impatto sociale impegnata nel contrasto allo spreco alimentare, in occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari, che si celebra il 29 settembre. Sono invece complessivamente 8,1 milioni le tonnellate di cibo sprecate ogni anno in Italia.

In una nota è sottolineato che l'app di Too Good To Go dal 2019 a oggi ha contribuito a salvare 37 milioni di pasti dallo spreco in Italia, mettendo in contatto attività commerciali e aziende del settore alimentare con i consumatori e permettendo di dare una seconda vita a prodotti a rischio spreco ancora buoni. Nel 2025 sono stati salvati invece circa 8 milioni di pasti, equivalenti a oltre 15 kg di cibo salvati ogni minuto attraverso l'app. "Lo spreco alimentare - commenta Mirco Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia - è un problema enorme, ma il modo per contrastarlo può partire da qualcosa di molto semplice, riconoscere nuovamente il valore del cibo e fare in modo che quello ancora buono non venga sprecato". (ANSA).

