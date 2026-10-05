(ANSA) - PESCARA, 05 OTT - È De Cecco, l'azienda del settore alimentare, a guidare la classifica Top Job 2026/27, il ranking dell''Istituto Tedesco Qualità e Finanza - in collaborazione con Affari&Finanza di Repubblica - che ha selezionato 407 imprese che offrono un buon ambiente di lavoro. La società di Fara San Martino è in testa con il punteggio di 100/100 seguita da Ferrero (99,01) e Chiesi Farmaceutici (97,97).

La classifica finale è stata stilata partendo da una lista di circa 2.100 nomi, scelti dagli esperti di Itqf con l'obiettivo di includere il maggior numero possibile di aziende italiane di dimensioni rilevanti e di settori (38). Sono così state raccolte, nel periodo dal 10 luglio al 6 agosto di quest'anno, 16.338 valutazioni espresse da 9.726 persone.

Ecco la classifica nell'ordine, dal quarto posto in poi: Abb, Molteni&C., Fater, Liu Jo, Stmicrolectronics, Milano Ristorazione, Bulgari, Leonardo, Angelini Pharma, Nuovo Pignone, Automobili Lamborghini, Prysmian, Toyota Motor Italia, Giorgio Armani, Unisalute, Barilla, Gruppo Romani industria ceramiche- S4c. (ANSA).

