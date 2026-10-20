(ANSA) - AOSTA, 20 OTT - "Con questi nuovi riconoscimenti vogliamo valorizzare non solo la qualità della Fontina Dop d'alpeggio, ma anche le persone che ne custodiscono la tradizione e ne garantiscono il futuro: chi affronta ogni giorno le difficoltà della montagna, chi investe nell'innovazione e chi porta avanti, di generazione in generazione, un patrimonio di competenze e passione". Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura e Risorse naturali, Speranza Girod, ricordando che è fissato a venerdì 23 ottobre il termine per presentare le adesioni al Modon d'Or, il concorso per la migliore Fontina Dop prodotta in alpeggio nel mese di luglio.

La novità dell'edizione 2026 consiste nell'assegnazione di cinque riconoscimenti speciali (del valore di 200 euro ciascuno): 'Fidélité Modon d'Or', destinato al partecipante che ha preso parte al maggior numero di edizioni del concorso, 'Gardiens de la montagne' per l'alpeggio che presenta le maggiori difficoltà oggettive di accessibilità e logistica, 'Jeune femme d'alpages' per la titolare o socia più giovane di un alpeggio, 'Baptême Modon d'Or' per chi partecipa per la prima volta al concorso, e 'Générations d'alpage' per l'alpeggio con la più lunga gestione familiare.

Il concorso è realizzato dall'Assessorato in collaborazione con la Chambre Valdôtaine. "La Fontina d'alpeggio esiste finché ci sono imprese disposte a salire in quota ogni estate. Premiare le giovani imprenditrici e chi partecipa per la prima volta significa sostenere il ricambio: è la condizione perché questo patrimonio produttivo, che è anche presidio del territorio, abbia un futuro" commenta il Presidente della Chambre Valdôtaine, Roberto Sapia. (ANSA).

