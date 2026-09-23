(ANSA) - ANCONA, 23 SET - Degustazioni guidate, convegni, passeggiate nella natura, presentazioni di libri e spettacoli teatrali nella cornice della Riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra a Tolentino (Macerata). Sono solo alcuni degli appuntamenti previsti il 3 e 4 ottobre prossimi nella 15/a edizione "Agricoltura in Festa", promossa da Copagri Marche.

Saranno due giornate dedicate alle eccellenze del territorio, all'agricoltura, alla sostenibilità, alla cultura locale e al benessere.

La manifestazione è stata presentata nella sede regionale di Palazzo Raffaello dal presidente di Copagri Marche, Gian Luigi Silvestri, dal vice presidente della Regione Enrico Rossi, assessore all'Agricoltura, e da Emanuela D'Angelo, direttrice generale di Confidicoop Marche. In videocollegamento è intervenuto il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini.

Agricoltura in Festa, ha sottolineato Silvestri, è anche un momento in cui Copagri si confronta con i produttori sui principali temi d'attualità: dal caro energia ai prezzi dei prodotti, dalla necessità di risorse per l'imprenditoria giovanile alla difesa delle aree interne.

Sostegno e patrocinio alla manifestazione da parte, tra gli altri, della Regione Marche. Il vice presidente Rossi ha ribadito l'attenzione dell'amministrazione per l'agricoltura e in particolare per i giovani imprenditori e le misure contro lo spopolamento delle aree interne, dimostrata con le risorse attribuite attraverso la rimodulazione dei fondi per lo sviluppo rurale.

Al di là della tutela delle funzioni degli agricoltori come "presidio contro lo spopolamento delle aree interne" e per le attività di cura sul territorio anche in chiave di mitigazione del dissesto idrogeologico, ha sottolineato Rossi "siamo convinti che l'azione non può essere solo di difesa del territorio ma che rappresenti una proposta di valorizzazione importante e in particolare delle aree interne". Il vice presidente ha ribadito l'importanza di attività per integrare il reddito degli operatori agricoli: dal turismo nel mondo agricolo, e turismo esperienziale, alla "diversificazione del reddito con sottoproduzioni per generare altri prodotti".

L'esempio, ha osservato, è quello dell'azienda vitivinicola che con la buccia dell'uva realizza un film utilizzato per imballaggi.

"Dobbiamo avere il coraggio - ha sottolineato Rossi - di indicare la strada dell'innovazione e di agevolare il trasferimento tecnologico tra progetti di ricerca e quello che le aziende possono mettere in campo". L'azione di Copagri, ha proseguito, non è solo riferita a produttori e consumatori ma anche per diffondere la conoscenza del mondo agricolo nella comunità, dando spazio alle famiglie e ai bambini". Quella del mondo agricolo e zootecnico, ha ribadito, è "un'immagine identitaria" per la Regione: "il nostro settore primario, nonostante le criticità, puo e deve rappresentare settore strategico per le Marche".

Partner dell'evento, oltre alla Regione, la Provincia di Macerata, i Comuni di Tolentino e Urbisaglia, la Fondazione Giustiniani Bandini, la Camera di Commercio delle Marche.

(ANSA).

