(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Superate le criticità nei collegamenti, la logistica dei mercati all'ingrosso ritrova la piena normalità e la merce torna ad affluire con regolarità su tutto il territorio, spinta da una solida ripresa dell'offerta.

Il primo freddo di questi giorni scorsi ha poi accelerato le raccolte in pieno campo, garantendo un'ampia disponibilità di verdure autunnal. I listini all'ingrosso di numerosi prodotti di stagione hanno così preso la via del ribasso, a partire dai cavoli brococli in calo del 20%. Lo segnala La Borsa della Spesa di questa settimana, il servizio di Bmti e Italmercati in collaborazione con Consumerismo No Profit, consiglia i prodotti migliori stagionali secondo il loro rapporto qualità-prezzo.

Tra la frutta, stabili le mele con la Fuji stabile all'ingrosso intorno a 1,80 euro/kg, come anche i cachi da 1,30-2,30 euro/kg a seconda delle pezzature e il melograno italiano tra 2 e 2,30 euro/kg. Le clementine, favorite dai primi freddi che ne stanno migliorando il profilo qualitativo, normalizzano i listini all'ingrosso scendendo del 6,8% in una settimana e attestandosi tra 1,50 e 2,30 euro/kg. I prezzi delle castagne sono superiori rispetto alla scorsa stagione (+18,1%), mediamente tra 4,50 e 3,50 euro/kg.

Tra gli ortaggi beneficiano del clima autunnale anche le insalate con lattughe all'ingrosso tra 1 e 1,50 euro/kg. Buona domanda per la scarola, che scende a 1,50 euro/kg (-9,6% in una settimana). Con l'avvicinarsi della festa di Halloween, l'offerta di zucche è abbondante, che viaggia tra 0,50 a 0,80 euro/kg a seconda della varietà.

Sul fronte ittico la piccola pesca artigianale compensa il fermo a strascico nel Tirreno, garantendo prezzi convenienti. In pieno periodo stagionale le mazzancolle (10-17 euro/kg), mentre mantengono un andamento lineare le triglie di fango dell'Adriatico (2-6 euro/kg) e le orate allevate (11-13 euro/kg). Consigliate le seppie locali adriatiche, i cui listini scendono a 14-16 euro/kg per la spinta dell'import. Stabili infine le vongole lupino, tra i 4,50 e i 5,50 euro/kg, con picchi oltre gli 8,50 euro/kg per i calibri maggiori. (ANSA).

