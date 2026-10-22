(ANSA) - OSIMO, 22 OTT - Triplo riconoscimento per Umani Ronchi di Osimo (Ancona) al Sustainability Award 2026: la storica cantina marchigiana della famiglia Bianchi Bernetti figura nella Top 100 Excellence, nella Top 75 Innovazione e nella Top 75 Performance, dove era già presente nel 2025.

Le tre categorie valorizzano rispettivamente le eccellenze del panorama nazionale, la capacità di innovare e il miglioramento dei risultati nel tempo. Promosso da Kon Group e giunto alla sesta edizione, il premio valorizza le realtà italiane capaci di integrare i criteri ambientali, sociali e di governance nelle proprie strategie di sviluppo.

Le pratiche di agricoltura biologica in Umani Ronchi sono state introdotte nel 2000 in Abruzzo, alle colline del Verdicchio nel 2013 e al Conero nel 2016, accompagnandosi alla tutela della biodiversità e a una gestione attenta delle risorse. Il fotovoltaico copre circa la metà del fabbisogno energetico annuale dell'impresa, mentre le acque recuperate vengono utilizzate per irrigare gli spazi verdi. Alle bottiglie in vetro leggero, che contribuiscono a contenere le emissioni di CO₂, si affiancano tappi sintetici ricavati dalla canna da zucchero e completamente riciclabili.

Anche le etichette adesive e le nuove confezioni sono pensate in un'ottica di economia circolare. Inoltre, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, l'azienda porta avanti attività di ricerca per sviluppare un modello di viticoltura intelligente e sostenibile con un nuovo progetto dedicato alle pratiche agronomiche utili a mitigare il riscaldamento climatico. "La presenza in tre categorie ci dà una soddisfazione particolare e ci spinge - dichiara Michele Bernetti, Ceo di Umani Ronchi - a continuare a investire, innovare e misurare i progressi compiuti". (ANSA).

