(ANSA) - PESCARA, 11 LUG - Un progetto di ospitalità sostenibile prende forma nelle campagne di Cologna Spiaggia, a Roseto degli Abruzzi: si chiama Oishī Country Retreat ed è l'iniziativa ideata da Luca Di Marcantonio, fondatore del marchio Oishī, selezionata tra quelle sostenute dal ministero del Turismo nell'ambito dei programmi dedicati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile.

La struttura sorgerà attraverso la riconversione di un immobile esistente, evitando nuovo consumo di suolo, con interventi orientati alla riduzione dell'impatto ambientale e all'integrazione con il paesaggio circostante. Il progetto ha ottenuto un punteggio tra i più alti nella graduatoria del bando ministeriale.

L'iniziativa prevede un modello di ospitalità che integra camere, spazi immersi nella natura e un'area dedicata alla cucina giapponese, con un sushi bar aperto anche al pubblico e percorsi gastronomici ispirati alla tradizione Omakase.

L'obiettivo dichiarato è sviluppare una proposta capace di coniugare accoglienza, cultura del cibo e valorizzazione del territorio.

Il nuovo progetto si collega al percorso del gruppo Oishī, nato nel 2014 e già attivo con ristoranti a Teramo e Pescara. La sede teramana ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento Bib Gourmand della Guida Michelin, mentre entrambi i locali hanno ricevuto i Due Mappamondi del Gambero Rosso.

"Questo riconoscimento dimostra che l'Abruzzo può competere quando qualità e visione trovano il giusto sostegno - ha detto Di Marcantonio -. L'obiettivo è creare un'esperienza autentica capace di dialogare con un pubblico internazionale, mantenendo il legame con il territorio".

Secondo il fondatore, il progetto vuole rappresentare anche un esempio di possibile sviluppo per il turismo regionale.

"L'Abruzzo ha borghi, campagne, paesaggio ed enogastronomia.

L'auspicio è che iniziative sostenibili possano moltiplicarsi attraverso un sostegno strutturato a chi sceglie di investire sulla qualità". (ANSA).

