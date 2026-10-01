(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Turkish Airlines celebra il 1 ottobre la Giornata internazionale del caffè mettendo in risalto la secolare tradizione del caffè della Turchia e la vasta gamma di esperienze legate al caffè disponibili a bordo. In Turchia il caffè simboleggia da tempo ospitalità, amicizia e conversazione.

Questo significato culturale si riflette nel proverbio locale: "Ogni tazza di caffè crea un legame che dura quarant'anni". In riconoscimento del suo valore sociale e culturale, la "Cultura e tradizione del caffè turco" è stata inserita nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco Il caffè turco tradizionale viene preparato cuocendo lentamente il caffè finemente macinato insieme all'acqua in un "cezve", una caffettiera tradizionale, prima di servirlo in una tazzina. I passeggeri della Business Class che viaggiano sui voli intercontinentali possono scegliere tra una varietà di opzioni di caffè, come il caffè turco tradizionale, il latte macchiato, il flat white, l'espresso e il caffè filtrato. E un menu - realizzato con carta speciale certificata dal Forest Stewardship Council (FSC) ed è completamente riciclabile - dedicato al caffè consente ai passeggeri di consultare facilmente l'intera gamma di caffè disponibili a bordo e di ordinare in qualsiasi momento durante il volo. Inoltre il caffè viene servito in tazze di ceramica e può essere accompagnato da biscotti o da un dessert. (ANSA).

