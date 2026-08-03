(ANSA) - ASCOLI PICENO, 03 AGO - Ascoli Piceno torna capitale dell'oliva ascolana Dop con la tredicesima edizione di Ascoliva Festival, in programma dall'8 al 19 agosto. L'inaugurazione è fissata alle 18 di sabato 8 agosto nel chiostro di San Francesco, nuova location del Villaggio dell'Oliva. Il claim scelto per il 2026 è «Impossibile resisterle».

Per dodici giorni il centro storico sarà animato da degustazioni, appuntamenti culturali, iniziative dedicate alla tradizione gastronomica e momenti di intrattenimento.

Protagonista sarà naturalmente l'oliva ascolana del Piceno Dop, affiancata da dodici piatti della cucina locale preparati dai sei produttori presenti. Confermato anche il Monumento dell'Oliva, uno dei punti più fotografati del Villaggio.

Il festival sarà dedicato anche alla memoria di Primo Valenti, ideatore e fondatore della manifestazione e presidente del Consorzio dell'oliva ascolana Dop, scomparso prematuramente.

L'area eventi del Villaggio sarà intitolata 'Area Primo Valenti' e durante la manifestazione è previsto uno speciale appuntamento in sua memoria.

Accanto alle degustazioni torna il 'Festival dei Saperi & dei Sapori', con un calendario che accompagnerà i visitatori per tutta la durata della manifestazione. Il 14 agosto spazio alle «Olimpiadi dell'Oliva», con gare e giochi dedicati ai turisti, mentre il 16 agosto sarà la volta dell'attesa gara delle massaie. Il 19 agosto, nella serata conclusiva, è prevista la consegna del Premio Ascoliva e lo spettacolo comico 'Semplicemente Sorrisi Improvvisi' di Antonio Lo Cascio.

Il programma comprende anche incontri dedicati alla storia e alla cultura dell'oliva, degustazioni e appuntamenti per conoscere il territorio. La sezione 'Alla scoperta di Ascoli e del Piceno' proporrà visite e approfondimenti sull'entroterra, sui Musei civici e sulle architetture del centro storico. Tra le novità anche Ascoliva podcast, con collegamenti in diretta dal festival.

Per i visitatori torna infine Ascoliva Plus: il coupon inserito nel ticket delle degustazioni permetterà di usufruire di agevolazioni per i Musei civici, il trenino turistico e le visite guidate nel centro storico. (ANSA).

