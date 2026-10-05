(ANSA) - BRUXELLES, 05 OTT - La Commissione europea è in contatto con Kiev per far uscire dal Paese le esportazioni agricole, in particolare il grano, attraverso i 'corridoi di solidarietà'. Lo ha confermato una portavoce dell'esecutivo europeo durante il briefing con la stampa, dopo che la scorsa settimana, al Consiglio Agrifish, i rappresentanti di Kiev hanno presentato a Bruxelles la richiesta di sbloccare 1,1 miliardi di euro per coprire le loro esigenze logistiche. "Stiamo monitorando la situazione molto da vicino, i corridoi di solidarietà sono una delle soluzioni chiave per aiutare a far uscire dal Paese le esportazioni agricole ucraine", confermano da Palazzo Berlaymont. (ANSA).

