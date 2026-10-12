(ANSA) - MILANO, 12 OTT - "Anche noi vogliamo siano finanziate nuove priorità" nell'ambito del bilancio pluriennale della Ue, tra queste "anche la competitività", ma "non si possono reperire risorse tagliando su coesione e politica agricola che sono la precondizione per la competitività. Non si può costruire l'autonomia strategica se si taglia sull'unica autonomia che abbiamo, e cioè quello che mangiamo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando all'assemblea di Assolombarda. (ANSA).

