(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Valutiamo positivamente le misure approvate dal Governo per sostenere agricoltura e pesca di fronte al caro carburante. I 60 milioni per il gasolio agricolo e i 10 milioni destinati alla pesca rappresentano una risposta concreta a settori duramente colpiti dall'aumento dei costi.

Dopo settimane nelle quali alle difficoltà di agricoltori e pescatori si sono aggiunte le conseguenze dei blocchi dell'autotrasporto sulla movimentazione delle merci e delle produzioni, ora è fondamentale un rapido ritorno alla normalità dell'intera filiera."Lo dichiara Enrica Mammucari, segretaria generale Uila-Uil , in merito al decreto legge approvato in Cdm con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca.

"Difendere - aggiunge - la sostenibilità economica delle imprese sane significa difendere l'occupazione e la qualità del lavoro. A nostro avviso, però, il sostegno pubblico deve andare di pari passo con la piena tutela dei diritti, dei salari, della sicurezza dei lavoratori e con il rispetto dei contratti collettivi. Non può esserci concorrenza leale se qualcuno compete comprimendo il costo del lavoro, violando i contratti o sfruttando le persone" . "Occorre - prosegue - premiare le imprese che rispettano le regole e mettere fuori mercato chi produce sfruttando e lucrando sulla pelle di chi lavora. Un principio sacro che continueremo con forza a difendere tanto nel nostro Paese e nella futura Pac quanto negli accordi commerciali di libero scambio". "Solo così - conclude - potremo costruire una filiera più giusta e trasparente, capace di riconoscere il giusto valore a chi produce e dignità, diritti e giusto salario a chi lavora." (ANSA).

