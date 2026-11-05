(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Il settore del vino paga doppiamente la congiuntura negativa aggravata dall'escalation degli energetici. Da una parte i tagli dei consumatori a spese discrezionali come quelle per il vino, in cima alla lista nel carrello, dall'altra l'aumento dei costi per un comparto fortemente esposto ai rincari dell'energia senza un corrispondente aumento dei prezzi di vendita. Lo rileva Unione italiana vini (Uiv), alla luce dell'inflazione di ottobre a +5,4%, del prezzo al consumo del vino che per Istat si attesta a -2,6% e dell'aumento dei costi produttivi dell'8,9%, rilevato da Ismea a settembre su base annua.

"Sempre più spesso - ha detto il presidente Uiv, Lamberto Frescobaldi - il nostro settore deve far fronte a fattori esogeni in un contesto di mercato sempre più sotto pressione. In tema di energetici, il disegno di legge di Bilancio prevede opportunità anche per il settore vitivinicolo, con misure di sostegno ai costi e incentivi agli investimenti per l'efficienza energetica, di cui auspichiamo una rapida e concreta attuazione". Sul fronte internazionale, il presidente chiede invece al governo uno stanziamento straordinario aggiuntivo per la promozione del vino italiano sui mercati esteri, rafforzando le risorse già previste per l'internazionalizzazione. "Una misura oggi più che mai necessaria per sostenere la competitività delle nostre imprese - precisa Frescobaldi - alle prese con gli effetti dei dazi, la contrazione dei consumi e le difficoltà sui mercati internazionali, con la crescente competizione di nuovi Paesi che sono divenuti produttori di vino". (ANSA).

