(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Primi segnali di riscatto dall'export del vino italiano nei Paesi extra-Ue grazie a un terzo trimestre in forte accelerazione (+8% tendenziale a valore), spinto soprattutto dal deciso balzo del mercato americano (+17%).

Sebbene il bilancio dei primi 7 mesi rimanga in territorio negativo (-5,3% il valore sul pari periodo 2025, secondo Istat), il rimbalzo estivo negli Stati Uniti consente di dimezzare le perdite accumulate da inizio anno verso Washington. E' la fotografia scattata dall'Osservatorio Uiv su elaborazione di dati provvisori della Ue.

Secondo l'analisi le spedizioni verso i mercati terzi guadagnano nel periodo luglio-settembre quasi l'8% tendenziale a valore: una progressione che permette di ridurre il gap accumulato da inizio anno, ora a -3% (circa 3,3 miliardi di euro per oltre 740 milioni di litri). Protagonista assoluto del rimbalzo, il ritorno della domanda Usa, che nel trimestre estivo mette a segno un incremento nei valori commercializzati di quasi il 17% (+6,6% i volumi). Una performance che dà respiro alle imprese italiane, da 18 mesi sotto pressione nel primo mercato al mondo per domanda di vino. A guidare la fiammata a stelle e strisce sono soprattutto i vini rossi (+33% in valore), anche se la ripresa sembra legata più alla necessità dei distributori di riempire i magazzini che a un reale aumento dei consumi al dettaglio Il quadro tracciato evidenzia luci e ombre per i produttori nazionali.

Per il presidente di Unione italiana vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi: "I dati provvisori sono positivi rispetto a un'estate 2025 da incubo, ma per parlare di normalizzazione del mercato bisogna aspettare". (ANSA).

