- "I nuovi dazi al 10% flat sono leggermente migliorativi rispetto ai precedenti. Fin qui è una notizia confortante, ma preoccupano le indagini sulla sovraccapacità produttiva che rischiano di generare ulteriori tariffe; la speranza è che questa seconda decisione resti nell'ambito dell'accordo Ue-Usa dello scorso agosto e non superi il tetto del 15%. Se c'era la possibilità di stabilizzare definitivamente le posizioni sul piano commerciale, il riferimento a queste indagini rischia di alimentare l'incertezza in un momento in cui già la svalutazione del dollaro e il calo del potere di acquisto stanno facendo molto male al vino. Siamo convinti che di questo il nostro Governo e Bruxelles terranno conto". Lo ha detto il presidente di Unione italiana vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi, dopo l'annuncio dell'amministrazione Trump sul nuovo quadro normativo relativo ai dazi,in vigore da oggi.



Un altro dispositivo annunciato, inserito sempre nella Section 301 del Trade Act, è legato alle pratiche sleali dovute alla sovraccapacità produttiva, su cui è stata avviata un'indagine e per cui si paventano nuovi dazi.



Secondo l'Osservatorio Uiv, negli ultimi 14 mesi - quindi dal cosiddetto Liberation day di aprile 2025 - il vino italiano oltreoceano ha segnato un -16% sul valore delle proprie vendite rispetto al periodo precedente, con un controvalore pari a -360 milioni di euro. Un ridimensionamento subìto dal settore in quella che da anni rappresenta la principale piazza mondiale del vino: a fine 2024 le spedizioni italiane negli Stati Uniti sommavano quasi 2 miliardi di euro, quasi un quarto del totale delle esportazioni made in Italy. (ANSA).

