(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Ultime precipitazioni previste al Sud ed in Sicilia, poi la rimonta dell'anticiclone sull'Europa occidentale e sul bacino del Mediterraneo porteranno sole e clima tipico della classica "ottobrata romana".

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma le precipitazioni attese nel corso della giornata di oggi, domenica 11 Ottobre, principalmente al Sud ed in Sicilia. I venti, provenienti dai quadranti settentrionali, soffieranno infatti con raffiche superiori ai 40 km/h. Nel frattempo, dai quadranti occidentali inizierà ad espandersi un anticiclone che garantirà una stabilizzazione atmosferica a partire dalle regioni del Centro-Nord.

Dopo gli ultimi piovaschi previsti per la giornata di Lunedì 12 su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, a partire da Martedì 13 Ottobre, il quadro sinottico a scala emisferica registrerà una variazione: l'avanzata di un vasto campo di alta pressione garantirà ampi spazi soleggiati e un graduale quanto sensibile aumento delle temperature con punte di 25°C sulle regioni centrali e in Sardegna. Cieli in prevalenza sereni su gran parte del territorio con clima decisamente mite.

Nel dettaglio Domenica 11 al Nord cielo sereno o poco nuvoloso; al Centro tempo soleggiato su Toscana e Lazio; residua instabilità con precipitazioni su Abruzzo e Molise, in attenuazione dal pomeriggio; al Sud e sulle Isole precipitazioni diffuse e localmente intense su Puglia e settori ionici; graduale miglioramento a partire dalle regioni occidentali dal pomeriggio.

Lunedì 12 al Nord tempo stabile e soleggiato con primi rialzi nei valori massimi; al Centro cielo sereno o poco nuvoloso; al Sud e sulle Isole residua variabilità e temperature temporaneamente al di sotto delle medie stagionali.

Martedì 13 al Nord e tempo in prevalenza stabile e soleggiato; al Centro sole prevalente e venti tesi lungo il versante Adriatico; al Sud e sulle Isole ultime piogge sui settori tirrenici della Sicilia. Sole altrove. (ANSA).

