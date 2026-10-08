(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - Entrare nei frantoi, incontrare i produttori, lasciarsi ispirare dai profumi e dai colori dell'olio EVO. L'olio campano protagonista del contest foto-video "Oleum Campania - le vie dell'Olio in Campania" promosso dall'Associazione Università dei Sapori. Una occasione unica per videomaker e fotografi per raccontare la bellezza dei nostri territori e fare emerge il lavoro dei protagonisti dell'olivicoltura campana.

Il concorso, in collaborazione con prestigiosi partner quali la Regione Campania, la Fondazione Film Commission, Foto Diego Academy è finalizzato alla valorizzazione e promozione dell'oleoturismo, del patrimonio paesaggistico, agricolo e culturale dei frantoi e delle aziende olivicole della Regione Campania. Le opere dovranno raccontare il legame profondo tra l'olio EVO campano, la terra che lo produce, le persone che vi lavorano e l'esperienza turistica legata alla visita nelle aziende del territorio.

Due le sezioni. Per quanto concerne la fotografia si chiede il racconto del paesaggio e dell'esperienza oleoturistica oppure il dettaglio della filiera e del prodotto. Per quanto concerne la sezione video, si richiede un reel di 60 secondi oppure un reportage di tre minuti.

L'iscrizione è completamente gratuita, e per i vincitori sono disponibili premi in denaro oltre alla possibilità di partecipare ad eventi importanti da realizzare con i partner del contest. La scadenza per le iscrizioni è sabato 10 ottobre. Info e iscrizioni su www.unisapori.com. (ANSA).

