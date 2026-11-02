(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Conoscere l'efficacia dei controlli sulle nocciole provenienti dai Paesi terzi, nel pieno rispetto della legalità e a tutela dei consumatori e dei produttori italiani. A chiederlo sono Unaproa e le Organizzazioni dei Produttori, visto che in Italia arrivano ingenti quantitativi di nocciole da Paesi come Turchia, Azerbaigian, Georgia, Cile e Stati Uniti, ampiamente utilizzate dall'industria alimentare per la produzione di creme e dolciumi. Le associazioni non intendono mettere in dubbio la qualità della merce importata, ma chiedono che la sicurezza sia accertata con la medesima accuratezza su tutti i lotti, a prescindere dall'origine. La legislazione europea fissa limiti massimi di residui fitosanitari sia per i prodotti interni sia per quelli esteri, ammettendo tuttavia specifiche tolleranze all'importazione. Risulta quindi cruciale conoscere quante partite estere vengano effettivamente controllate, i risultati delle analisi e i criteri di selezione adottati. La questione riguarda anche un altro fattore di rischio significativo legato alle aflatossine, micotossine pericolose per la salute la cui prevenzione dipende dal rispetto delle corrette procedure di essiccazione, conservazione e trasporto. Anche per questo aspetto servono campionamenti rappresentativi e verifiche puntuali lungo tutta la filiera. Da qui l'appello rivolto alle istituzioni competenti affinché venga garantita una maggiore trasparenza sui dati dei controlli effettuati. L'obiettivo deve essere quello di non esentare alcuna merce dai riscontri e di evitare che i produttori locali vengano penalizzati. La tutela della sicurezza alimentare non possiede nazionalità, prrcisano le organizzazioni, salvaguardare la salute dei consumatori e difendere il lavoro di chi rispetta le norme devono restare impegni prioritari e condivisi, capaci di garantire equità e trasparenza sull'intero mercato. (ANSA).

