(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Circa 720mila ettolitri di birra artigianale prodotti nel 2025, pari al 4,2% della produzione birraria nazionale, e quasi 940 piccoli birrifici indipendenti distribuiti sul territorio italiano. Sono questi i numeri del comparto della birra artigianale. A comunicarli è Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti italiani, attraverso una nuova elaborazione dei dati del settore presentata dal presidente Vittorio Ferraris nel corso dell'ottava edizione di FilieraBirra, convegno dedicato quest'anno a "Innovazione e nuovi modelli di consumo", svoltosi al Palazzo della Cultura di Milano. L'analisi - informa una nota - prende le mosse dai dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), secondo cui nel 2025 sono stati circa 930 gli operatori con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri che hanno effettuato immissioni in consumo di birra, generando un gettito complessivo di accise stimato in circa 9 milioni di euro. Unionbirrai - spiega che partendo da questi valori - ha elaborato una produzione stimata di circa 470mila ettolitri, alla quale si aggiungono ulteriori 250mila ettolitri attribuibili a una dozzina di piccoli birrifici indipendenti di maggiori dimensioni. Il risultato - segnala l'associazione - è una produzione complessiva stimata in circa 720mila ettolitri.

Significativo - evidenzia Uniobirrai - anche il contributo delle imprese associate a Unionbirrai: 290 produttori che nel 2025 hanno realizzato complessivamente circa 310mila ettolitri, pari a quasi il 70% della produzione dei microbirrifici e a circa il 45% di quella complessiva dei piccoli birrifici indipendenti italiani. (ANSA).

