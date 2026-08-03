(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Un lotto di uova fresche da allevamento all'aperto a marchio Delizie del Sole, venduto nei supermercati Eurospin, è stato ritirato dal produttore per rischio microbiologico dovuto alla presenza di salmonella enteritidis. Lo segnala il ministero della Salute nell'apposita sezione del sito, indicando di non consumare il prodotto ma riconsegnarlo al punto vendita.

Il prodotto richiamato è venduto in cartoni da 6 uova, con il numero di lotto 1IT040VR006 e la data di scadenza 04/08/2026 (la pubblicazione sul sito è arrivata però solo oggi). A produrlo è l'azienda Agricola TreValli Società Cooperativa (Gruppo AIA-Veronesi), presso lo stabilimento a Caselle di Sommacampagna, in provincia di Verona.

Fanno capo allo stesso lotto, prodotto dalla stessa azienda e con stessa data di scadenza, le uova da allevamento all'aperto ritirate con un richiamo notificato il 27 luglio che riguardava il marchio Aia e quelle ritirate con richiamo pubblicato il 31 luglio per uova a marchio Selex.

La salmonella enteritidis è un batterio che causa infezioni intestinali, si trasmette mangiando cibi non sicuri e provocando febbre, vomito, mal di pancia e diarrea. (ANSA).

