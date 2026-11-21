(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 21 NOV - "Serve una presa di posizione ferma dell'Europa a tutela delle indicazioni geografiche che proprio l'Unione ha già riconosciuto negli accordi commerciali con Mercosur, Messico, Giappone e Vietnam".

È quanto sottolineato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un videomessaggio inviato in occasione della 35/a edizione di Benvenuto Brunello, in corso a Montalcino (Siena).

"Dobbiamo difendere un patrimonio che oggi incontra anche nuove minacce - ha ricordato il ministro. - Alcune iniziative dell'amministrazione americana rischiano di trasformare in nomi comuni le denominazioni europee più pregiate, con danni per i produttori e per i consumatori, mentre le imitazioni e l'italian sounding continuano a crescere". Nel videomessaggio si sottolinea come le produzioni di origine incarnino la strategia del Libro bianco 'Made in Italy 2030', ricordando la tenuta del Brunello sui mercati internazionali in controtendenza rispetto al calo registrato dalle esportazioni francesi di vini e spiriti. "Una denominazione che cresce, quando il mercato arretra, è prova che qualità e reputazione pagano", sottolinea Urso, ricordando "l'impegno del Governo e del Mimit sul fronte della lotta alla contraffazione e del sostegno agli investimenti e all'internazionalizzazione delle imprese dalla legge quadro sul Made in Italy al Piano Transizione 5.0 fino alla Nuova Sabatini". (ANSA).

