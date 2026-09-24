(ANSA) - ROMA, 24 SET - L'assemblea dei soci di Valoritalia, società italiana specializzata nella certificazione dei prodotti agroalimentari leader nel settore vitivinicolo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società per il prossimo triennio, confermando Francesco Liantonio alla presidenza.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Valoritalia è composto da: Franco Adami, Giangiacomo Bonaldi Gallarati Scotti, Pietro Bonato, Antonio Centocanti, Francesco Di Sarno, Maria Chiara Ferrarese, Francesco Liantonio, Massimo Marasso, Filippo Mobrici, Roberto Monti, Riccardo Ricci Curbastro, Andrea Rossi, Danilo Notarnicola, Luca Rigotti, Fabio Zenato e Simone Gasparetto.

"Accolgo questa conferma con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che ci attendono sfide importanti" - dichiara Francesco Liantonio -. "In questi anni Valoritalia è cresciuta insieme alle imprese e ai territori che rappresentano il cuore del nostro sistema produttivo. La certificazione non è soltanto garanzia e controllo: è un patrimonio di fiducia e può rappresentare un vero fattore di competitività per le imprese.

Il nostro impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente questo ruolo, mantenendo sempre al centro qualità, trasparenza e imparzialità". (ANSA).

