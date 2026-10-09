(ANSA) - VENAROTTA, 09 OTT - Rievocazioni storiche, degustazioni, prodotti tipici e musica popolare saranno i protagonisti della 23/a edizione di "Vino in Vena - Festa del Vino Cotto", in programma domenica 11 ottobre a Venarotta (Ascoli Piceno) . La manifestazione punta a valorizzare le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio culturale del territorio, con un'intera giornata di iniziative nel borgo.

Il momento centrale sarà la rievocazione della cottura del mosto in piazza, pratica legata a una tradizione millenaria.

Fin dal mattino saranno presenti i banchi d'assaggio delle cantine locali, con degustazioni gratuite dei vini. Il programma comprenderà il raduno di Vespe d'epoca organizzato dal Vespa Club Ascoli, le prove di tiro con l'arco degli Arcieri di Venere, il mercatino dell'artigianato e dei sapori, i gonfiabili e il laboratorio artistico per bambini "La Cantina Segreta", curato da Opera. Gli stand gastronomici dei Rioni proporranno polenta e specialità locali.

Nel pomeriggio spazio allo spettacolo di improvvisazione e commedia dell'arte "Quadri di vita in cantina", a cura di Accademia 56, e a un nuovo turno dei laboratori per i più piccoli. In programma anche il convegno istituzionale "Luoghi, eventi e strategie per la valorizzazione dei territori".

La serata sarà animata dagli artisti di strada e proseguirà con la cena in piazza. Per tutta la giornata si alterneranno l'organetto di Enrico e i balli popolari dei Trallallero. Sarà inoltre possibile visitare la mostra dell'artista Giuseppe Solimando, allestita nella cantina storica, e il vecchio impianto per la cottura del mosto.

L'iniziativa è promossa dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, con il sostegno della Regione Marche e del Comune di Venarotta. L'organizzazione è affidata a Mad Events, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e il supporto di Uncem e Venarotta Experience. (ANSA).

