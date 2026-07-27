(ANSA) - PAVIA, 27 LUG - Il caldo anticipa la vendemmia in Lombardia. In provincia di Pavia i primi grappoli saranno staccati domani, martedì 28 luglio, a partire dalle 9.30, in un'azienda agricola di Oliva Gessi (Pavia), con un anticipo record nella principale area vitivinicola lombarda.

"Si partirà - precisa in una nota la Coldiretti regionale - dalle uve più precoci per la produzione di spumanti, la cui maturazione è stata accelerata dalle alte temperature prolungate. L'avvio delle operazioni in Oltrepò Pavese inaugura la vendemmia in Italia. A livello nazionale, la campagna 2026 si preannuncia come una delle più incerte degli ultimi anni non solo per il marcato anticipo della raccolta, ma anche perché le operazioni si protrarranno nell'arco di quasi cinque mesi. Una situazione pressoché unica in Europa, resa possibile dalla straordinaria biodiversità e dalla ricchezza del vigneto Italia".

"Nell'occasione - conclude la Coldiretti - saranno divulgate le prime osservazioni sull'annata produttiva". (ANSA).

