(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Camapro Group ha registrato una crescita organica delle vendite nette pari al +2,9% nei primi nove mesi e del 3,4% nel terzo trimestre, grazie alla crescita della maggior parte delle Brand House e delle aree geografiche, con le vendite in 44 Paesi in incremento tra mid-single e double digit, guidati principalmente da aperitivi e tequila.

Le vendite del gruppo sono state pari a 2.289 milioni, in incremento complessivo del +0,4%, scomposto in crescita organica del +2,9%, effetto perimetro del -2,1%, conseguenza della cessione di Cinzano e Averna, e effetto cambio del -0,4%, principalmente attribuibile al dollaro statunitense.

Simon Hunt, ceo di Campari ha sottolineato che "abbiamo registrato il sesto trimestre consecutivo di crescita organica delle vendite nette, continuando al contempo a sovraperformare il settore e a guadagnare quote nei nostri mercati chiave, grazie ai nostri brand prioritari. La nostra strategia, fondata su scelte di portafoglio più mirate, sta producendo risultati, sostenuta da importanti investimenti nei brand, dall'espansione geografica e dai primi incoraggianti contributi delle innovazioni nei nuovi formati. Parallelamente, continuiamo a migliorare l'efficienza lungo tutte le linee del conto economico, liberando risorse da reinvestire nelle opportunità di crescita più rilevanti e profittevoli. Guardando al futuro, confermiamo la guidance per il 2026 di una crescita organica delle vendite nette di circa il +3%, nonostante il perdurare di un contesto di mercato sfidante". (ANSA).

