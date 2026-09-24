(ANSA) - ACQUALAGNA, 24 SET - In vista della 61/a Fiera internazionale del Tartufo bianco di Acqualagna, al via il 25 ottobre, il sindaco Pier Luigi Grassi lancia un'alleanza con Alba e San Miniato per costruire una strategia comune tra le Città del Tartufo. La manifestazione ha raggiunto negli ultimi anni numeri di rilievo: 5mila metri quadrati di area fieristica, 100 stand, 600 camper e circa 20mila visitatori.

"La crescita della manifestazione impone oggi una riflessione sul futuro e sulla necessità di un modello di gestione all'altezza del suo crescente rilievo nazionale e internazionale - dichiara Grassi - La questione non è se la Fiera debba crescere, ma come accompagnare questa crescita, garantendo efficienza e sostenibilità senza perdere l'identità e il rapporto con la comunità".

La gestione diretta da parte del Comune ha permesso negli anni di chiudere senza disavanzo, con un impatto economico significativo che nei giorni della Fiera si riversa su ristoranti, strutture ricettive e sull'intero comprensorio. La crescita si accompagna alla riqualificazione di luoghi strategici come il Mercato del Tartufo e il Parco della Repubblica.

"Ad Acqualagna abbiamo già iniziato a fare sistema, superando i localismi - conclude Grassi - Ora dobbiamo costruire un'alleanza con le Città del Tartufo che, come noi, hanno Fiere importanti e una forte capacità di attrazione". Il confronto con Alba e San Miniato si terrà proprio durante la 61/a edizione.

(ANSA).

