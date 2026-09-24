- ROMA - Dal suo risotto "Milano-Tokyo" del 1988, a base zafferano e tartare di tonno, a quello "Milano-Roma", composto di carbonara di mare, al debutto il primo ottobre a L'Uliveto Roof Garden dell'hotel Diana, a pochi passi dal Teatro dell'Opera di Roma e la Basilica di Santa Maria Maggiore, ci sono 40 anni di esperienza di alta cucina di Umberto Vezzoli, che ora da' vita a un concept di ristorazione più contemporaneo e con i piedi per terra ma sempre legato alla conoscenza e al rispetto del prodotto.



Da bresciano doc la sua carriera è scandita da grandi risotti, ma se il successo iniziale fu legato ad una creatività figlia di esperienze in Giappone e open mind - tra gli aneddoti di Vezzoli uno sfidante menu oltreconfine a base di grilli e coleotteri apprezzato da top manager internazionali - la dimensione attuale è dettata da "concretezza e sostenibilità.



Sui social - sottolinea lo chef - vedo tanto fumo, che dopo poco sparisce. Supero la prova del tempo non col fumo, ma piuttosto con l'arrosto, secondo la classica ricetta e senza scorciatoie da sottovuoto e cotture a basse temperature. E senza ingredienti superflui".

"Con una brigata di sette persone - spiega - curiamo ogni giorno colazioni, un menu light & fast all day, e le cene di questo accogliente albergo, quattro stelle, a conduzione familiare, cercando di far sì che siano sempre più numerosi i clienti esterni, a partire dai tanti che lavorano in zona Esquilino. Uno dei punti di forza è la rete di fornitori, dai contadini ai casari del Lazio per un pecorino a prova di cacio e pepe d'autore fino all'ideatore della pinsa romana nonché il guanciale di Amatrice, selezionati nel tempo e coinvolti anche in prima persona in degustazioni presso l'albergo. Verdure e insalate sono a chilometro zero e ciò rende speciali anche le insalate vitaminiche e le ricette del benessere proposte a pranzo. Mi sento oggi custode - sottolinea Vezzoli - della qualità dei prodotti made in Lazio e amo spiegare agli ospiti stranieri cosa rende speciale il caciofiore romano, l'olio della Tuscia come i vini di piccole cantine di tutta Italia che sono in carta, puntando a valorizzare i giovani che oggi scelgono i mestieri della terra e del mare. L'esperienza poi insegna il valore del food cost e la sostenibilità del nostro progetto: non a caso all'ultima Fiera del Levante ho presentato uno spaghetto Pane & Olio anti-spreco".

Uno dei momenti migliori per degustare la cucina di Vezzoli è alle ore 21, ascoltando i cento rintocchi della campana "La Sperduta" della basilica papale di Santa Maria Maggiore. Secondo tradizione, questo rito fu voluto e finanziato per l'eternità da una pellegrina che si perse nella boscaglia dell'Esquilino del tempo trovando rifugio nella Basilica grazie al suono notturno del campanile. (ANSA).

