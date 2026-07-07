Via libera a tempo di record dall'Eurocamera alle misure di sostegno agli agricoltori contro il caro-fertilizzanti trainato alla guerra in Medio Oriente.L'Aula di Strasburgo ha sostenuto con 576 voti a favore, 62 contrari e 15 astensioni le modifiche mirate alla Politica agricola comune (Pac) proposte dalla Commissione Ue a giugno per fornire aiuti urgenti al settore.

Tra le misure, l'avvio di un regime di liquidità temporaneo per coprire fino all'80% dei costi aggiuntivi sostenuti per i fertilizzanti,la possibilità per gli Stati membri di anticipare i pagamenti diretti a un tasso più elevato nel 2026 e di riprogrammare i fondi a sostegno degli agricoltori contro l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti. Le misure sono state approvate dall'Eurocamera con l'iter d'urgenza. Il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio, prima di entrare in vigore. Per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti, Bruxelles ha proposto anche un aumento del tetto della riserva di crisi della Pac fino a 540 milioni di euro fino alla fine dell'anno su cui si pronunceranno i Paesi Ue il 17 luglio.

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