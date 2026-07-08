(ANSA) - STRASBURGO, 08 LUG - Via libera del Parlamento Ue ai due accordi che aprono la strada a legami politici più stretti e a un'espansione degli scambi commerciali tra l'Ue e il Messico.

Il Pe ha approvato con 479 favorevoli, 119 contrari e 65 astensioni l'Accordo globale aggiornato (AGA) Ue-Messico, che sostituirà l'attuale quadro in vigore dal 2000, e l'Accordo commerciale interinale (AIS), con 474 voti favorevoli, 131 contrari e 60 astensioni. Grazie ai nuovi accordi, nello scenario più ottimistico, le esportazioni di beni e servizi Ue potrebbero aumentare del 75%, mentre le imprese Ue potrebbero risparmiare fino a 100 milioni di euro all'anno in dazi.

Nella risoluzione che accompagna l'Aga, i deputati sottolineano che l'accordo eliminerebbe quasi tutti i dazi rimanenti, a vantaggio degli agricoltori e degli esportatori agroalimentari dell'Ue, dato che i dazi messicani su prodotti come formaggio e carne di maiale raggiungono attualmente il 45%. Accolgono con favore anche la protezione in Messico di 568 indicazioni geografiche Ue per prodotti agroalimentari tradizionali, rendendo illegale la vendita di imitazioni di specialità alimentari e bevande regionali tipiche dell'Ue. In un panorama geopolitico sempre più frammentato, i deputati affermano che il partenariato strategico tra l'Ue e il Messico è essenziale per difendere l'ordine internazionale basato sulle regole e promuovere il multilateralismo. Sottolineano che l'Accordo include un impegno vincolante nei confronti dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali.

L'accordo rafforza anche il dialogo istituzionale sulla protezione degli attori della società civile, dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani. Inoltre, potenzia la cooperazione per rafforzare l'indipendenza della magistratura, promuovere la buona governance e aumentare la trasparenza. Infine, stabilisce azioni congiunte contro la corruzione, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata. I deputati chiedono sforzi supplementari per promuovere l'accesso dagli appalti pubblici. Ora il Consiglio potrà formalmente concludere l'Aga, che dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri dell'Ue e dal Messico prima di entrare pienamente in vigore. Il Consiglio potrà inoltre adottare l'accordo interinale Ais, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Ue e il Messico si notificheranno reciprocamente il completamento delle rispettive procedure interne.