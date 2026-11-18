(ANSA) - PESCARA, 18 NOV - Le denominazioni vinicole abruzzesi arrivano a Notting Hill, a Londra, con Casa Abruzzo, iniziativa promossa dal Consorzio Vini d'Abruzzo - che riunisce oltre 250 cantine - per rafforzare la presenza delle produzioni regionali sul mercato britannico. Lo spazio, allestito all'interno di Casa 216, è aperto fino al 22 novembre e ospita degustazioni, masterclass e appuntamenti dedicati alla conoscenza dei vini del territorio.

Il progetto, inaugurato l'8 novembre con l'evento 'Abruzzo After Dark', coinvolge operatori del settore, importatori, distributori, giornalisti e appassionati. Il programma comprende incontri di approfondimento sulle denominazioni regionali, degustazioni al calice e abbinamenti con specialità della gastronomia abruzzese. Tra i vini protagonisti il Cerasuolo d'Abruzzo e il Montepulciano d'Abruzzo, al centro di appuntamenti tematici e degustazioni guidate da sommelier.

Tra gli eventi in calendario figurano la Montepulciano Night e la Montepulciano Battle, previste il 19 novembre, mentre la chiusura è fissata per domenica 22 con una degustazione conclusiva.

Le attività si estendono anche ad altre nove strutture londinesi, tra wine bar e market, coinvolte nel circuito 'Abruzzo Fuori Casa', con esposizioni e iniziative di degustazione previste fino alla fine del mese.

La presenza nella capitale britannica si inserisce in un programma di promozione internazionale che ha compreso anche la partecipazione, il 6 e 7 novembre, al Decanter Fine Wine Encounter, appuntamento giunto alla 29/a edizione, a Marylebone.

Il Consorzio ha preso parte all'evento con una rappresentanza collettiva delle produzioni regionali.

Per il presidente del consorzio Alessandro Nicodemi "il Regno Unito rappresenta un mercato di grande interesse per i nostri vini e la presenza a Londra punta a rafforzare la riconoscibilità dell'Abruzzo e delle sue denominazioni". (ANSA).

