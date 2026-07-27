(ANSA) - SIBARI, 27 LUG - Dopo il successo di Vinitaly and the City, il Parco archeologico di Sibari rilancia con 'Vinitaly & the city follow up - Il grano che unisce il Sud', progetto culturale ed enogastronomico che, per tutto il mese di agosto, trasformerà il Parco e il Museo archeologico nazionale della Sibaritide in un luogo di incontro tra archeologia, agricoltura, ricerca, vino e cucina contemporanea. Il grano diventa il filo conduttore di un racconto che attraversa Calabria, Campania e Basilicata, mettendo in dialogo biodiversità, tradizione, innovazione e identità del Mezzogiorno.

L'iniziativa è promossa dai Parchi archeologici di Crotote e Sibari - Istituto autonomo del ministero della Cultura - con il supporto di Arsac, del Consorzio terre di Cosenza Dop e di Ais.

È organizzata da Protocollo Costantino ed ErreErre eventi, sotto l'egida del Luciano Pignataro Wine Blog, coinvolgendo alcuni tra i più autorevoli interpreti della cucina contemporanea del Mezzogiorno.

"Anche quest'anno prendiamo spunto dall'esperienza del Vinitaly per allargare il campo alla presentazione del partimonio enogastronomico della Calabria e di tutto il Sud", dichiara il direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma. "Da un lato la mostra Orghia, allestita al museo sibarita, che racconta miti, riti e misteri delle dee del grano, da Demetra alla Madonna: il patrimonio archeologico illumina così la conoscenza delle produzioni moderne. Dall'altro le iniziative previste tra Museo e Parco, che completano meravigliosamente il quadro, attualizzando il patrimonio, raccontando e facendoci assaggiare le eccellenze della nostra terra. Prodotti dalle radici antiche, gesti millenari che diventano pane, pasta, vino; contemporaneo che si manifesta come prosecuzione dell'antico".

Ogni appuntamento è articolato in tre momenti complementari: show cooking e masterclass; area talk con i tecnici e i ricercatori di Arsac dedicata ai grani antichi della Calabria, con approfondimenti sulle varietà Rosìa di Maierato e Secrìa; degustazioni guidate dei vini del Consorzio Terre di Cosenza Dop, curate da sommelier professionisti Ais, con abbinamenti studiati per valorizzare le preparazioni presentate.

Questo il programma: 1 agosto - Daniele Campana - show cooking dedicato alla pizza in teglia e al padellino con farine di grani antichi calabresi; 2 agosto - Bianca Mucciolo (La Rosa Bianca) - masterclass sui cavati con farine di grani antichi e degustazione; 8 agosto - Andrè Salerno - pizza in pala e padellino con blend di grani antichi calabresi; 9 agosto - Giovanna Voria - masterclass dedicata alla pasta con farina di grano arso e alla Dieta Mediterranea; 22 agosto - Vulcano e Lucus Pizzeria; 23 agosto - Panedda Ristorante e Roberto D'Avanzo della Pizzeria BOB Alchimia a Spicchi; 29-30 agosto - Press Tour 'Le Dee del Grano' con La Catasta Pollino e gran finale con Federico Valicenti, Katia Corbelli e Francesco Capece. (ANSA).

