(ANSA) - VERONA, 20 OTT - Veronafiere rafforza il proprio impegno nello sviluppo internazionale dell'enoturismo attraverso una partnership strategica tra Vinitaly Tourism e Great Wine Capitals Global Network (Gwc), la rete che riunisce 11 principali destinazioni vitivinicole mondiali, tra cui la stessa Verona, unica rappresentante italiana.

L'accordo, annunciato ad Hawke's Bay, in Nuova Zelanda, in occasione della 26/a conferenza annuale del network, in programma fino al 22 ottobre, riconosce Gwc come partner ufficiale di Vinitaly Tourism e punta a sviluppare nuove opportunità per le imprese attraverso la promozione internazionale, lo scambio di competenze e il rafforzamento delle relazioni tra operatori e territori.

"La collaborazione con le Gwc è un tassello importante della strategia di Veronafiere per lo sviluppo dell'enoturismo italiano - ha dichiarato il presidente Federico Bricolo -. Con Vinitaly Tourism lavoriamo per sostenere la promozione dell'offerta delle cantine nei circuiti del turismo internazionale e ampliare le opportunità di crescita delle imprese".

Per Paolo Arena, vicepresidente di Great Wine Capitals e presidente della Camera di Commercio di Verona, "la cooperazione internazionale e lo scambio di buone pratiche sono elementi fondamentali per lo sviluppo del settore enoturistico. Il confronto tra le destinazioni del vino permette non solo di condividere esperienze e modelli di accoglienza, ma anche di investire nella formazione del personale incaricato dell'ospitalità in cantina, contribuendo a elevare la qualità dell'esperienza offerta ai visitatori". (ANSA).

