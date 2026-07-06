(ANSA) - NEW YORK, 06 LUG - Il Vinitaly Usa parte da Nave Vespucci. Veronafiere ha infatti lanciato la nuova edizione della fiera dei vini italiani a bordo di quella che gli stessi americani hanno definito la nave più bella del mondo, arrivata nella Grande Mela nell'ambito del suo Tour Mondiale - Campagna in Nord America 2026 per i 250 anni dell'America.

"Come presidente sono contento e orgoglioso di presentare Vinitaly Usa a New York", ha detto il presidente di Veronafiere Federico Bricolo a bordo di Nave Vespucci, spiegando che la fiera si terrà propria nella Grande Mela in ottobre. "Ci aspettiamo più di 300 espositori, 2.000 etichette che di fatto rappresentano tutte le regioni italiane. Non sarà solo una fiera classica: sarà un hub del vino italiano dove andremo a inserire momenti formativi e momenti di confronto con gli stakeholder di settore e anche uno spazio per il turismo del vino con partecipazione del ministero del turismo, oltre alla parte dell'olio che e' molto importante", ha aggiunto Bricolo, sottolineando che questa edizione del Vinitaly parte proprio oggi" con la presentazione da Nave Vespucci.

"Il mercato americano è rimane il mercato più importante e di riferimento per il made in Italy. Sicuramente le tariffe hanno creato problemi, come l'euro molto forte ha sicuramente contribuito a un momento di flessione delle vendite del vino non solo italiano ma in generale di tutti i vini di paesi produttori che non sono americani", ha aggiunto Bricolo. "In questo momento di difficoltà, l'Italia però è riuscita a dare risaltati migliori degli altri paesi: ci sono denominazioni che sono anche in crescita, e c'è soprattutto una grande voglia e determinazione da parte dei produttori italiani, che credono molto in questo mercato", ha messo in evidenza Bricolo. Secondo le elaborazioni dell'Osservatorio Uiv su dati ufficiali, ad aprile i valori commercializzati verso gli Usa hanno segnato una lieve inversione di rotta (+1,6%), dopo 10 mesi consecutivi di pesanti perdite. Il risultato porta il saldo del quadrimestre sul mercato americano a -15,4%, alleggerendo di cinque punti il passivo del solo primo trimestre (-20,5%). Una boccata d'ossigeno - rileva l'Osservatorio - che incide poco su un mercato ancora compresso, ma che può rappresentare un primo timido segnale di riequilibrio, a patto che si riattivino adeguatamente i consumi. Da luglio 2025 allo scorso aprile la contrazione per il vino italiano oltreoceano è stata del 20% e del 29% per quelli francesi. (ANSA).

